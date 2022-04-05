Нижний Новгород, 5 апреля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Конкуренция на рынке труда в Нижегородской области выросла более чем в полтора раза — с 2,9 резюме на вакансию в начале 2022 года до 4,5 резюме в конце марта. Об этом говорится в исследовании, проведённом аналитиками интернет-сервиса по поиску работы «Head Hunter».

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

При этом за первые два месяца текущего года этот показатель оставался практически неизменным, а в конце февраля начал быстро увеличиваться.

Также отмечается, что Нижегородская область оказалась на 12-м месте в рейтинге уровня конкуренции среди соискателей в регионах Приволжья.

По прогнозам специалистов, в апреле количество вакансий на рынке труда в Нижегородской области начнёт снижаться, а количество желающих найти работу будет расти.

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