Бишкек, , 21:33 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии увеличивает городской бюджет на 3,3 млрд сомов (3,3 млрд рублей) — до 15 млрд сомов (15 млрд рублей). Об этом заявил вице-мэр Мирлан Байгончоков на заседании муниципального парламента.

Бишкек Awaytravel.ru

По его словам, городские власти надеются дополнительно пополнить столичную казну на 1,8 млрд сомов (1,8 млрд рублей) за счёт налоговых поступлений и 2 млрд сомов (2 млрд рублей) за счёт доходов от использования муниципального имущества.

«В то же время доходы бюджета Бишкека решено уменьшить на 465 млн сомов (465 млн рублей)», — добавил заместитель главы муниципалитета.

Читайте также: Власти Киргизии надеются увеличить сбор налогов почти до $3 млрд