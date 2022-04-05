Бишкек, 5 апреля 2022, 21:33 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии увеличивает городской бюджет на 3,3 млрд сомов (3,3 млрд рублей) — до 15 млрд сомов (15 млрд рублей). Об этом заявил вице-мэр Мирлан Байгончоков на заседании муниципального парламента.

Бишкек
Бишкек
Awaytravel.ru

По его словам, городские власти надеются дополнительно пополнить столичную казну на 1,8 млрд сомов (1,8 млрд рублей) за счёт налоговых поступлений и 2 млрд сомов (2 млрд рублей) за счёт доходов от использования муниципального имущества.

«В то же время доходы бюджета Бишкека решено уменьшить на 465 млн сомов (465 млн рублей)», — добавил заместитель главы муниципалитета.

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