Тюмень, 5 апреля, 2022, 21:33 — ИА Регнум. В Тюменской области гендиректора одного из ООО будут судить за уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 11 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление СК России.

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По данным следствия, он с помощью подложных счетов-фактур обеспечил предоставление фирме вычетов по налогу на добавленную стоимость. Кроме того, он предоставил бухгалтеру сведения о получении дохода не в полном объёме.

Бизнесмен уже возместил ущерб и выплатил в бюджет все долги. Тем не менее ему придётся предстать перед судом. Имущество гражданина на общую сумму более 29 млн рублей арестовано.