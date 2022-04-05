Бухарест, 5 апреля, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Группа специалистов по обезвреживанию взрывных устройств (EOD) 307-го полка морской пехоты армии Румынии приступила к утилизации фугасного снаряда, ранее выпущенного на пляже в Сфынту-Георге (уезд Тулча на юго-востоке страны). Об этом 5 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, экспертов вызвали местные жители, услышавшие выстрел из гранатомета. Получив звонок на единый номер службы экстренной помощи «112», на место происшествия прибыли полицейские и пограничники, которые в свою очередь обратились к представителям EOD. При этом пляжная зона была полностью оцеплена.

По предварительным данным, обнаруженный объект является инертным (холостым) выстрелом из гранатомета. Предполагается, что указанный выстрел был произведен с территории расположенного рядом военного полигона. Расследованием обстоятельств инцидента занимается региональная военная прокуратура.