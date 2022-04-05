Бишкек, 5 апреля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Киргизии предлагает ввести штрафы за нарушение права ребёнка на получение дошкольного и школьного образования. Проект соответствующих поправок в законодательство вынесен на общественное обсуждение.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Так, за нарушение права на образование хотят налагать штрафы в размере 3 000 сомов (3 000 рублей) — на физических лиц, 5 000 сомов (5 000 рублей) — на юридических лиц и 7 000 сомов (7 000 рублей) — на должностных лиц.

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Также планируют начать штрафовать за необоснованный отказ в приеме детей в школу и детский сад — на сумму от 1 000 до 2 000 сомов (от 1 000 до 2 000 рублей).

А за необоснованный отказ зачислить в первый класс ребенка, зарегистрированного в системе электронной записи в школу, Минобразования предлагает налагать штрафы на физических лиц в размере 4 000 сомов (4 000 рублей), а на должностных лиц — 8 000 сомов (8 000 рублей).

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