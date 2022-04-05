Бишкек, 5 апреля, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Курсы американской, европейской и российской валют в Киргизии продолжают расти, передаёт корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 апреля.

Курс доллара растёт

Так, утром коммерческие банки и пункты обмена валют покупали доллары США в среднем по 85 сомов за $1, евро — по 92 сома за €1, и российские рубли по 0,94 сома за 1 рубль.

При этом продавали они валюту по 87,5 сома за $1, по 96 за €1, а также по 0,99 сома за 1 рубль.

Уже к вечеру курс доллара США вырос до 89,2 — 91,1 сома за $1, евро поднялся до 98 — 100 сомов за €1, а российского рубля увеличился до 0,99 — 1,1 сома за рубль.

В то же время установленный Национальным банком Киргизии официальный курс американской валюты незначительно снизился — с 85,76 до 85,7 сома за $1, валюты Евросоюза — с 94,52 до 94 сомов за €1, а российской — напротив, поднялся с 1 до почти 1,02 сома за рубль.