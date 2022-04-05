Нижний Новгород, 5 апреля 2022, 21:28 — REGNUM Власти Нижегородской области расширили перечень мест временного размещения беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 5 апреля.
Если раньше эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан могли временно селить только в гостиницах и санаториях, то теперь для них также будут арендовать квартиры.
При этом беженцев продолжат обеспечивать горячим питанием.
В нижегородском правительстве отмечают, что расширение списка мест для размещения эвакуированных жителей Донбасса и Луганска не повлечет за собой увеличения расходов бюджета, но при этом благоприятно скажется на местном рынке аренды недвижимости.