Нижний Новгород, 5 апреля, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области расширили перечень мест временного размещения беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 5 апреля.

Кривошеина Мария Нижний Новгород

Если раньше эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан могли временно селить только в гостиницах и санаториях, то теперь для них также будут арендовать квартиры.

При этом беженцев продолжат обеспечивать горячим питанием.

В нижегородском правительстве отмечают, что расширение списка мест для размещения эвакуированных жителей Донбасса и Луганска не повлечет за собой увеличения расходов бюджета, но при этом благоприятно скажется на местном рынке аренды недвижимости.