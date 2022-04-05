Бухарест, , 21:27 — REGNUM Министерство иностранных дел Румынии объявило о высылке из страны десяти сотрудников посольства России в Бухаресте. Об этом со ссылкой на пресс-релиз румынского МИД сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В заявлении говорится, что действия этих дипломатов якобы противоречат положениям Венской конвенции 1961 года. При этом точной причины введения соответствующих санкций официальный Бухарест не называет.

Предполагается, что таким образом власти Румынии выражают свое недовольство по поводу проводимой Россией военной операции на Украине. Другой информации нет.

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