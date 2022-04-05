Москва, , 21:15 — REGNUM Масштабная битва за освобождение территорий Донецкой и Луганской Народных республики, вероятнее всего, начнётся в середине апреля. Такой прогноз 5 апреля сделал военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, сейчас в зоне боевых действий образовалось некоторое затишье, связанное с перегруппировкой войск и пополнение запасов горючего и боекомплекта.

«Возникает вопрос, а когда начнется. По моим оценкам 7−10 суток нужно и тогда начнется», — сказал Ходарёнок.

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