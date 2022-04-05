Бургас, Болгария, 5 апреля, 2022, 21:14 — ИА Регнум. В результате спецоперации полиции Болгарии в окрестностях города Бургаса на юго-востоке страны задержаны 13 нелегальных иммигрантов. Об этом 5 апреля сообщает БТВ.

Франческо Айец. Беженцы

Согласно предварительной информации, указанные нелегалы накануне незаконно пересекли турецко-болгарскую границу. Их гражданство выясняется.

Отмечается, что иммигранты воспользовались услугами так называемых проводников — двух граждан Болгарии, пообещавших за вознаграждение доставить их в Софию. «Проводники» также задержаны.

Если вина упомянутых болгарских граждан будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок до двух лет. Иностранцев ждет депортация.