Тюмень, 5 апреля, 2022, 21:11 — ИА Регнум. В Тюменской области завели уголовное дело после гибели электромонтёра в Уватском районе на месторождении. Об этом сообщает областное управление СКР.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

По данным следователей, 28 марта мужчина 1962 года рождения получил электротравму при очистке электрооборудования, которое было под напряжением 35 тыс. вольт. Спустя непродолжительное время он скончался.

Проводится расследование. В рамках него назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.