Москва, , 21:09 — REGNUM Снижение интенсивности боевых действий на Украине связано с перегруппировкой войск. Об этом 5 апреля заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, сейчас осуществляется переброска российских войск в Донбасс с северных областей Украины и с территории России. Выполнить это за несколько дней просто невозможно. Этим и объясняется некоторое затишье в спецоперации.

«У многих граждан возникает вопрос, почему операция не начинается, почему нет боевых соприкосновений. Во-первых, надо перегруппировать воска. Чего только стоит вывести подразделения их Киевской и других северных областей Украины. Но не это самое главное. Главное — надо доукомплектовать части личным составом и техникой, провести ремонт, дать отдых личному составу», — сказал Ходарёнок.

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