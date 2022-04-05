Луганск, , 21:04 — REGNUM Украинские оккупационные силы на территории Луганской Народной Республики решили затопить угольные шахты в городах Золотое и Горское. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шахта Smdnr.ru

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Угледобывающие города Золотое и Горское находится на оккупированной украинскими силами части ЛНР в прифронтовой полосе. По имеющейся информации, в администрации угольных шахт «Карбонит» (шахты №4−6) и «Горская», которые входят в объединение «Первомайскуголь», пришло распоряжение полностью обесточить шахты.

Обесточивание шахт приведет к остановке откачивающих насосов и и угольные выработки будут неминуемо затоплены. Местное население в панике, так как в случае затопления люди лишатся единственного заработка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активные боевые действия продолжаются в Донбассе с момента начала специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины, с 24 февраля. Районы городов Золотое и Горское находятся на наиболее укрепленной линии обороны ВСУ в Донбассе.