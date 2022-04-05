Бургас, Болгария, 5 апреля, 2022, 21:04 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли и десять получили травмы различной степени тяжести в результате авиакатастрофы с участием грузового автомобиля военной полиции в Бургасской области на юге Болгарии. Об этом 5 апреля сообщает БТВ.

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По предварительным данным, инцидент произошел 5 апреля в 17:00 по местному времени в районе населенного пункта Граматиково неподалеку от болгарско-турецкой границы.

Грузовик, выполнявший задание по тыловому обеспечению, в условиях плохой видимости вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Другой информации нет. Проводится расследование обстоятельств аварии.