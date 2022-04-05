Берёзовский район, Югра, 5 апреля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. В Югре житель города Белоярский пойдёт под суд за попытку убить двоих человек. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, 6 ноября 33-летний гражданин попытался зарезать свою знакомую, которая обвинила его в краже сумки с продуктами питания, а также смертельно ранил мужчину, который заступился за неё. Также он, будучи неоднократно судимым, нарушал условия административного надзора.

В ходе расследования задержанный частично признал вину. Теперь его ждёт очередной суд и новый срок.