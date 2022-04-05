5 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского, обратившегося к Совбезу ООН с предложением или самораспуститься, или исключить Россию из своего состава.

Мирослава Романенко, , 21:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Совбезу ООН с предложением или самораспуститься, или исключить Россию из своего состава. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, глава Украины 5 апреля заявил в ходе своего вступления.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Зеленского, для восстановления мира на Украине необходимо исключить Россию из Совбеза ООН. Тогда РФ, как считает Зеленский, не сможет блокировать решения в отношении конфликта на Украине.

Заявление Зеленского обсудили в телеграм-каналах «Радио Стыдоба» и «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«Заигрался!» — отреагировала Людмила.

«Давняя мечта его американских хозяев», — добавила Анна.

«Вот весело стало жить украинцам при Зеленском. Как и обещал. Но ему мало Украины. Он хочет повеселить весь свет. Наверное, аплодисменты западных «союзников» вскружили голову», — пишет Татьяна Л.

«Отзовутся ему его речи», — отметила Татьяна П.

«Он уже всему миру диктует. То ли ещё будет. У него серьёзно крыша поехала», — комментирует Ольга.

«Не стоит обольщаться, Зеленский делает то, что ему приказывают из вашингтонского обкома. И это его заявление подготавливает почву для продавливания дальнейших решений», — написал Михаил К.

Железный купол Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пусть почитает, сколько Россия платит за членство в этой бесполезной организации. Запад вряд ли откажется от таких сумм», — добавила Алина В.

«Еврейский мальчик хочет править миром???» — с сарказмом поинтересовалась Любовь Н.

«Кем он себя возомнил? Марионетка штатовская…» — недоумевает Зоя О.

«Остапа понесло…» — отреагировал B. К.

«Он вообще возомнил себя кем?» — не понимает Natasha L.

«Вопрос. А почему ООН должен реформироваться по запросу его? Он кто там?» — спросил Vlad B.

«Ну раз Зеля сказал, надо реформировать», — иронизирует Виолетта П.

«Я не пойму, США себе специально шута завели, чтоб свои хотелки через него озвучивать?» — недоумевает Zlata.

«Мне кажется, или у него уже правда мания величия начала проклевываться?» — с сарказмом спросил Gregory.

«Ему позволяют пока говорить. Пока это выгодно западным кураторам. ООН уже себя дискредитировала, отказавшись от созыва по поводу Бучи», — добавила Надежда.

«Страну-учредителя уволить из состава? Ню-ню…» — пишет Na Ty.

«Пусть уже Зеленского сделают президентом мира, его столько много и он везде, удивительно, как его ещё терпят», — отреагировал Сергей В.

«Он ежедневно по сто раз к чему-то призывает, но всё мимо», — написала Светлана М.

«Эта шарашкина контора уже давно нуждается в реформах, но разваливать такой орган нельзя. Пока мир разделён на национальные государства — это нужная вещь», — в свою очередь отметил Yuri R.

«Почему-то ООН решил распустить после начала расследования по Буче? Как-то это подозрительно», — задумался simp kokomi.

«Реально уже такое ощущение, что Зеленский говорит, что ему велели. А США и Европа смотрят на реакцию мира и анализируют, прокатит или нет», — пишет Zlata.

«Сдаётся мне, когда закончится «вечеринка в честь России», похмелье у ЕС и США будет тяжелейшее», — добавила Алефтина Р.

«Он уже и тут командует», — иронизирует Лариса И.

«Есть пять постоянных членов [Совбеза] ООН, из которых три основателя ООН. Это США, Англия и Россия как преемник СССР. ООН создавался победителями во Второй мировой. И исключить одного из создателей невозможно…» — подытожил «Сл».