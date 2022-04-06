Москва, 6 апреля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Фильм «Москва слезам не верит» может получить вторую часть. Об этом пишет издание «7 дней» 5 апреля.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 В постели

По словам актрисы Веры Алентовой, исполнившей в оригинале картины главную роль, фильм может получить продолжение, однако направленное на современную молодёжь. Также актриса заверила, что вряд ли появится во второй части ленты, если её производство всё же начнётся.

Напомним, что премьера фильма «Москва слезам не верит» состоялась в 1979 году. Режиссёром картины выступил Владимир Меньшов («Любовь и голуби»).