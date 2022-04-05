Лондон, , 20:55 — REGNUM Завтра, 6 апреля, мадридский «Реал» в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с действующим победителем турнира лондонским «Челси». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

На матч назначена французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты главного судьи — Николя Дано и Сириль Грингор. Резервный арбитр — Франсуа Летексье.

В последний «Челси» встречался с мадридским клубом 5 мая 2021 года. Тот матч, также проходивший в Лондоне, завершился уверенной победой «пенсионеров» со счетом 2:0 благодаря голам Тимо Вернера (28' Кай Хаверц) и Мейсона Маунта (85' Кристиан Пулишич).

Ответный матч, который пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», состоится 12 апреля.