Бухарест, 5 апреля 2022, 20:53 — REGNUM В Бухаресте и прилегающих к нему населенных пунктах с начала нынешнего года была за нарушение законодательства и норм возведения зданий оштрафована 41 строительная компания. Об этом 5 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.
По словам мэра Бухареста Никушора Дана, соответствующие санкции были наложены в ходе масштабных проверок, проведенной городскими властями и инспекторами на местах.
Как ожидается, до конца нынешнего года подобные проверки будут проведены по всей Румынии.
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