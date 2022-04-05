Бухарест, 5 апреля, 2022, 20:53 — ИА Регнум. В Бухаресте и прилегающих к нему населенных пунктах с начала нынешнего года была за нарушение законодательства и норм возведения зданий оштрафована 41 строительная компания. Об этом 5 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Uriston.com Штраф

По словам мэра Бухареста Никушора Дана, соответствующие санкции были наложены в ходе масштабных проверок, проведенной городскими властями и инспекторами на местах.

Дан «Мы провели 85 инспекций на стройплощадках и выписали штрафы на общую сумму в 282 000 леев ($62,3 тыс.). Наибольший предусмотренный законом штраф — 15 тысяч леев ($3,31 тыс.) получила фирма за то, что из-за пыли на ее строительной площадке воздух в районе стал непригодным для дыхания».

Как ожидается, до конца нынешнего года подобные проверки будут проведены по всей Румынии.