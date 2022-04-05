Москва, , 20:52 — REGNUM За истекший день авиация и ракетные войска поразили 33 военных объекта украинских нацистов, сообщил 5 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Су-25 Минобороны России

«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 33 военных объекта Украины.

Среди них: восемь пунктов управления, три склада материально-технического обеспечения, а также 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ», — рассказал он.

Кроме того, средствами ПВО в воздухе были уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1876 единиц специальной военной автомобильной техники», — напомнил Конашенков.

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