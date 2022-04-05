Бухарест, 5 апреля, 2022, 20:48 — ИА Регнум. В результате сильнейшего лесного пожара, вспыхнувшего в районе дельты реки Вэкэрэшть на окраине столицы Румынии, уничтожено в общей сложности около 15 тысяч квадратных метров растительности. Об этом 5 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

По предварительным данным, возгорание произошло в 13:30 по местному времени. На место происшествия направились сразу 11 пожарных расчетов.

Огнеборцам понадобилось более двух часов для того, чтобы локализовать огонь, и еще около часа на ликвидацию последствий пожара. Жертв нет. Причины инцидента выясняются.