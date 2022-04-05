В Румынии лесной пожар уничтожил 15 тысяч квадратных метров насаждений
Бухарест, 5 апреля, 2022, 20:48 — ИА Регнум. В результате сильнейшего лесного пожара, вспыхнувшего в районе дельты реки Вэкэрэшть на окраине столицы Румынии, уничтожено в общей сложности около 15 тысяч квадратных метров растительности. Об этом 5 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лесной пожар
По предварительным данным, возгорание произошло в 13:30 по местному времени. На место происшествия направились сразу 11 пожарных расчетов.
Огнеборцам понадобилось более двух часов для того, чтобы локализовать огонь, и еще около часа на ликвидацию последствий пожара. Жертв нет. Причины инцидента выясняются.