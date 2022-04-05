Приштина, Сербия, 5 апреля, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу заявила о необходимости изъятия нажитого незаконным образом имущества у всех чиновников, включая и бывших руководителей Армии освобождения Косово, обвиняемых гаагским трибуналом, которых в Косово нередко выставляют мучениками.

Vetevendosje.org Альбулена Хаджиу

Как сообщает албанский телеканал Kanal10, Хаджиу подчеркнула, что зарплаты даже высокопоставленных чиновников в Косово не могут позволить никому сколотить миллионное состояние.

Напомним, ранее Хаджиу совершила визит в Гаагу, где встретилась с обвиняемыми в совершении преступлений против человечности косовскими чиновниками. Бывший президент Косово Хашим Тачи и его политический преемник на посту главы Демпартии Косово Кадри Весели отказались встречаться с политической преемницей. При этом Хаджиу отметила, что ее дед во времена Косовской войны поставлял оружие и продукты Тачи.