Вашингтон, , 20:48 — REGNUM США необходимо открыт дополнительные военные базы в Восточной Европе для защиты от России, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Об этом 5 апреля сообщает Associated Press.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом Милли считает, что войска стоит ротировать, а не размещать в одной точке на постоянной основе. Помимо этого финансирование проекта, по его словам, может осуществляться другими государствами, например Польшей и странами Прибалтики, которые заинтересованы в присутствии американских войск.

Министр обороны США Ллойд Остин добавил, что любые усилия по расширению присутствия США в Восточной Европе будут обсуждаться на саммите НАТО в июне.

Милли и Остин высказали свои предложения комитету по вооруженным силам палаты представителей США, который обсуждал оборонный бюджет страны на 2023 год.