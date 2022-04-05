Скопье, , 22:06 — REGNUM Правительство Северной Македонии 5 апреля одобрило годовой план заказов товаров, услуг и работ, относящихся к сфере обороны у иностранных, правительств.

НАТО (сс) Allied Joint Force Command Brunssum

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в соответствии с планом модернизации армии у стран-союзниц Северной Македонии по НАТО будут закуплены легкие БТР, автомобили специального назначения, артиллерийские системы 105 мм, высотные системы ПВО, будет проведен ремонт транспортных вертолетов, разведывательного оборудования и легких БТРов.

Ожидается, что закупка этих товаров и услуг поможет улучшить способность Северной Македонии к взаимным действия со странами НАТО

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