Верона, Италия, , 20:44 — REGNUM 5 апреля футбольный клуб «Верона» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 19-летним датским центральным полузащитником нигерийского происхождения Точи Чуквуани.

19-летний датчанин перейдет в «Верону» в грядущее летнее трансферное окно на правах свободного агента.

В составе юниорской сборной Дании U19 Точи Чуквуани принял участие в трех матчах отборочного турнира к Чемпионату Европы U19, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота юниорской сборной Казахстана U19.

На данный момент трансферная стоимость воспитанника «Норшелланна» Чуквуани, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 300 тысяч евро.