Сакраменто, США, 5 апреля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Полиция американского города Сакраменто, штат Калифорния, арестовала 27-летнего мужчину, предположительно имеющего отношение к стрельбе, в результате которой погибли шесть человек и более десяти получили ранения, сообщает 5 апреля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Смайли Мартин арестован за незаконное владение огнестрельным оружием. При этом он сам получил тяжелые ранения во время стрельбы и сейчас находится в местной больнице.

Арестованный является братом 26-летнего Дандре Мартина, который ранее также был взят под стражу в связи с происшествием.

До настоящего времени неизвестно, какую именно роль играли арестованные мужчины в случившейся трагедии. Предполагается, что полиция продолжает искать подозреваемых.

Напомним, что 3 апреля несколько человек произвели более 100 выстрелов из автоматического оружия в центре города.