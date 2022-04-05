София, 5 апреля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. В Софии в возрасте 65 лет скончался выдающийся болгарский ученый, бывший декан исторического университета Софийского университета им. Св. Климента Охридского доктор Тодор Попнеделев. Об этом 5 апреля сообщает софийская газета «Факты».

Саломон Конинк. Старик-ученый. XVII век

По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам. Отмечается, что в последнее время Попнеделев страдал тяжелым заболеванием.

Попнеделев известен своими работами в сфере болгарской, балканской и мировой историографии. Его научные труды изучаются в высших учебных заведениях России, Франции, Италии, США и других стран.