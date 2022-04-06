Москва, , 08:29 — REGNUM Фильм «Варяг» не появится в российском кинопрокате. Об этом пишет Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» 5 апреля.

Кадр из фильма «Варяг» Скриншот YouTube

Картина должна была выйти в прокат 21 апреля 2022 года, однако, как и большинство зарубежных лент, отложена. Новая дата премьеры пока что неизвестна.

Напомним, что «Варяг» рассказывает историю о принце Амлете, решающем отомстить обидчикам за смерть отца и вернуть себе власть. Режиссёром фильма стал Роберт Эггерс («Ведьма»).

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