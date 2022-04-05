5 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter очередную попытку защитить премьер-министра Бориса Джонсона и очередное оправдание его участия в вечеринках на Даунинг-стрит.

Джейн Спай, , 21:16 — REGNUM Министр по возможностям Brexit и эффективности правительства Джейкоб Рис-Могг заявил, что премьер-министр не специально вводил в заблуждение членов парламента, когда говорил о соблюдении всех правил и ограничений во время «мероприятий» на Даунинг-стрит. Политик утверждает, что советники дали премьеру «ложную информацию» о непроведении вечеринок во время локдаунов.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

ВВС сообщили, что полиция выписала штрафы всем участникам вечеринки, которая состоялась накануне похорон принца Филиппа. Борис Джонсон присутствовал на этом мероприятии и даже извинился за это перед королевой Елизаветой. Вместе с этим представители Даунинг-стрит подтвердили, что пока премьер-министр не получил штраф.

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Часть пользователей считают, что министр придумал «так себе защиту» для Бориса Джонсона, потому что дети в школе лучше справляются.

«Джейкоб Рис-Могг признает, что Джонсон был на вечеринках, что это было противозаконно, но из-за ложной информации. Это в суде прокатит? Я бы не хотел пробовать», — прокомментировал @mialp.

Джейкоб Рис-Могг UK Parliament

«Джейкоб Рис-Могг, было бы смешно, если бы не было так грустно», — написал @trcresswell.

«Это серьезно всё, на что он способен? Восьмилетний ребенок может придумать что-нибудь получше», — считает @andyjlane.

«Извините, офицер. Да, я знаю, что я ехал 140 по М1, но Джейкоб Рис-Могг говорит, что мне передали ложную информацию о скоростных ограничениях», — сравнил @RicBorrie.

Многие пользователи считают, что какие бы отговорки не придумывал сам премьер и его сторонники, он не выглядит адекватным и компетентным лидером, потому что премьер-министр должен нести ответственность за решения, которые он принимает, и действия, которые он совершает.

«Премьер-министр должен был знать, что 40 человек в его саду с алкоголем нарушили правила. То есть он либо не знал правила, которые он сам анонсировал, либо он полный придурок, который не считает, что правила на него тоже распространяются. Любой из этих вариантов невыгоден для лидера», — отметила @kirsti_kean.

«Это просто предполагает, что премьер-министр не понимал правил, которые вводил», — написал @Warnzy1.

Некоторые пользователи не поняли, как премьер-министру могли предоставить ложную информацию о правилах, которые он сам придумал, и о действиях, которые он сам совершил.

«Они придумали. Информацию и правила, они прекрасно знают, что они сделали. Нет никакого недопонимания, кроме того, что люди думают, что они (участники вечеринок — прим. Д. С.) лучше, чем обычные подданные, и они могут игнорировать законы, которые сами вводят», — прокомментировал @Ny_Tram.

«Ему дали недостоверную информацию о правилах. А он разве их сам не установил?» — спросил @redblaze82.

В комментариях также отметили, что не понимают, как Борис Джонсон мог не знать о том, что в его резиденции организовываются вечеринки, особенно когда он часть из них сам организовал.

«Это неважно. Он был на Даунинг-стрит, у него должно было быть представление о том, что происходит. Он всё знал, он не мог не знать. Это его резиденция, в конце концов», — прокомментировал @davidshorto.

Даунинг-стрит. Лондон Tom Ordelman

Ряд пользователей считает, что Борис Джонсон совершил ошибки из-за недостоверной информации не в первый раз. Они считают, что «недостоверная информация» привела не только к нарушению правил о локдауне, но и в целом неправильной политике во время пандемии.

«Давайте надеяться, что ему не предоставляли ложную информацию и о коронавирусе, потому что это бы привело к ужасным последствиям. Ах, подождите…» — написал @Bryan_K1.

Комментаторы отметили, что на недостоверной информации основывалось и решение о выходе Великобритании из состава Европейского союза.

«Примерно так мы пришли к выходу из состава Евросоюза. Только тогда Джонсон и Рис-Могг предоставляли ложную информацию избирателям», — считает @campaignstrat.

Напомним, ранее лидер Лейбористской партии Кир Стармер призвал представителей Даунинг-стрит сообщить о том, выписан ли штраф жене премьер-министра Кэрри Джонсон.

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