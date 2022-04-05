Манчестер, Великобритания, 5 апреля, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Как сообщает издание Manchester Evening News, французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» предложил 29-летнему центральному полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Полю Погба подписать контракт.

Manutd.com Поль Погба

По информации источника, «ПСЖ» предложил 29-летнему футболисту меньшую зарплату, чем тому предлагал «Манчестер Юнайтед» во время последних переговоров.

Ранее сообщалось, что Поль Погба примет окончательное решение о своем будущем после завершения текущего сезона. Соглашение француза с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Поль Погба принял участие в семнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами.