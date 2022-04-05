Москва, , 20:36 — REGNUM Подразделения Народной Милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают наступление в Донбассе, сообщил 5 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Группировка войск Луганской Народной Республики продолжает наступление на позиции украинской 24-ой отдельной механизированной бригады и ведет бой на восточной окраине населенного пункта Новотошковское.

На Северодонецком направлении подразделения Луганской народной республики прорвали оборону 57-й мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 50 человек личного состава и девять единиц бронетехники, и ведут бой на северной окраине населенного пункта Замуловка», — рассказал Конашенков.

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