Москва, , 20:34 — REGNUM Требование к американской корпорации Google вернуть выдачу в поиске ссылок на сайты Минобороны России и МВД РФ выдвинул 5 апреля Роскомнадзор, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Также российское ведомство потребовало от Google обосновать введение ограничений в отношении государственных органов России.

Google, отмечает Роскомнадзор, нарушает «ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней граждан России». Кроме того, своими действиями он поддерживает антироссийскую позицию США в информационной войне против России.

Напомним, Google для российских пользователей исключил из результатов поисковой выдачи сайты Минобороны РФ и МВД РФ.

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