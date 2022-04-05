Москва, 5 апреля 2022, 20:34 — REGNUM Требование к американской корпорации Google вернуть выдачу в поиске ссылок на сайты Минобороны России и МВД РФ выдвинул 5 апреля Роскомнадзор, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Также российское ведомство потребовало от Google обосновать введение ограничений в отношении государственных органов России.
Google, отмечает Роскомнадзор, нарушает «ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней граждан России». Кроме того, своими действиями он поддерживает антироссийскую позицию США в информационной войне против России.
Напомним, Google для российских пользователей исключил из результатов поисковой выдачи сайты Минобороны РФ и МВД РФ.
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