5 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили решение французского президента ввести санкции против России и ограничить импорт российских нефти и угля.

Елизавета Коробова, , 21:01 — REGNUM Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он выступает за введение нового пакета санкций против России, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 5 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обиделся что ли? Так много Путину звонил, а своего так и не получил? Понимаю-понимаю», — написал Александр М.

Многие пользователи удивляются тому, что французский президент так долго держался, но всё-таки прогнулся под американские требования о введении ограничений на поставки энергоносителей из России.

«А чего с таким запозданием? Путин трубку не взял в этот раз и сразу в слёзы?» — задаётся вопросом Алёна К.

Некоторые комментаторы отмечают, что заранее было известно, что ни на какие уступки Россия не пойдёт, и Макрону можно было смело вводить ограничения против наших энергоносителей ещё с самого начала объявленной санкционной политики.

«Они дураки или трусы? Надо быть полным идиотом, чтобы полагать, что Россия так подставится. Ну просто массовое помешательство какое-то!» — отметила Светлана Ш.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

Часть людей полагает, что отказ Франции от российских энергоносителей поставит жирный крест на процветании государства.

«Придумывают санкции, вводят их. Тут же признают, что санкции работают как-то не так. И опять придумывают новые. Видимо, в надежде, что какая-нибудь да подействует. Совсем головой не думают», — отмечает Елена С.

«Какой молодец! Убивай дальше свою экономику и рейтинг на предстоящих выборах президента Франции. Уголь и нефть отрубят вам, а президент, который это всё устроил, сменится и уедет отдыхать как миллиардер. А следующий президент Франции снимет эти санкции и восстановит экономику. Типа ничего и не было. Гениальный план!» — предположила Марина М.

Ряд пользователей указывает на то, что действия французского президента если и нанесут кому-то ущерб, то только народу Франции.

«Надеюсь, недолго тебе осталось быть президентом Франции! Поскорее бы тебя на вилы свой народ поднял. Это же надо с таким презрением к своим людям относиться!» — отмечает Юра С.

«Франция хочет ограничить поставки нефти из России, а США их, наоборот, нарастили! Европейцы в параллельной реальности живут?! Или такие, как президент Франции, намеренно людей в нищету вгоняют?» — интересуется Илья П.

Нашлись и те, кто начали подозревать, что ту Европу, которую мы знали ранее, намеренно ведут на эшафот, чтобы вместо неё свою голову вновь поднял фашизм.

«С наслаждением слежу за тем, как Европа затягивает удавку на своей шее. Справедливость восторжествует!» — уверен Евгений Л.

«Глядя на то, как США старательно избегают применения антироссийских санкций, которые могут ударить по ним самим, я не могу понять, зачем европейские страны последовательно уничтожают свои экономики. Европу обрушают, причём искусственно. Как бы история не повторилась тем, как на униженном и нищем европейском континенте вспыхнул вновь фашизм. Нам ведь опять придётся с ним бороться!» — пишет Полина К.

Напомним, 4 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире радиостанции France Inter о том, что он выступает за введение нового пакета санкций против России, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля.