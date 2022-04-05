Скопье, , 20:36 — REGNUM В Северной Македонии за сутки в результате обследования 2212 образцов выявили 236 новых случаев заражения коронавирусом, 38 из них — повторные. Также в стране зарегистрировали 252 случая выздоровления. Об этом 5 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Северная Македония Rašo

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По последним данным, за сутки в стране скончался один пациент с COVID-19. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 306 947 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9231, 296 155 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1550 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно увеличиваться на 20 человек ежедневно.

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