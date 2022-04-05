Майами, США, 5 апреля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Отец и агент 34-летнего аргентинского центрфорварда «Интер Майами» Гонсало Игуаина Хорхе Игуаин сообщил, что футболист планирует завершить карьеру после завершения текущего сезона МЛС.

Кирилл Венедиктов Гонсало Игуаин

«Он не вернется в Аргентину. Он сказал мне, что закончит карьеру в конце этого года и уйдет из футбола», — цитирует Хорхе Игуаина издание Goal.

В текущем сезоне МЛС 2022 Гонсало Игуаин принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами (оба — с пенальти) и одной результативной передачей.

Игуаин перешел в «Интер Майами» 18 сентября 2020 года на правах свободного агента. Ранее аргентинец выступал за лондонский «Челси», туринский «Ювентус», «Милан», «Наполи», мадридский «Реал» и «Ривер Плейт».