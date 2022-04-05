5 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 21:49 — REGNUM Жители и гости Крыма теперь смогут заправлять свои автомобили на «умных» АЗС самообслуживания. Первая такая автозаправочная станция в республике открылась 5 апреля в Симферополе, на ней побывал корреспондент ИА REGNUM.

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM «Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Этот автозаправочный комплекс самообслуживания — первый на территории республики. Насколько мы понимаем, удобство автолюбителей заключается в том, что они приехали и в течение двух минут получили услугу, не надо терять время, чтобы идти на кассу. Всё делается рядом», — прокомментировал новшество министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM «Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Все процессы на станции полностью автоматизированы и максимально удобны для автолюбителей. Сама станция оборудована высокоточными топливными колонками.

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM «Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

В проекте — создание целой сети таких автозаправок на территории Крыма. Планируется, например, оборудовать ими трассу «Таврида»

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Умная» АЗС самообслуживания в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM