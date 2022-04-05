История вопроса

В сентябре 2021 года США, Великобритания и Австралия объявили о создании “нового партнерства в сфере безопасности” - военного альянса AUKUS. Формальная цель - защита интересов трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом станет поставка Австралии американских атомных подводных лодок. Создание альянса вызвало резкую критику со стороны ряда стран, в том числе Китая, который призвал его участников отказаться от мышления времен холодной войны и проектов, нарушающих договор о нераспространении ядерного оружия. Руководители Франции, которая должна была поставить Австралии подлодки, также выразили недовольство. Власти ЕС заявили, что их о создании AUKUS не предупреждали.