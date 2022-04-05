Вашингтон, 5 апреля, 2022, 20:28 — ИА Регнум. США, Великобритания и Австралия начнут совместную разработку гиперзвуковых ракет в рамках недавно созданного военного альянса AUKUS, сообщает 5 апреля Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

Отмечается, что решение принято на фоне растущей обеспокоенности Соединённых Штатов и их союзников развитием Китая в Тихом океане.

О новых целях альянса объявили президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

В совместном заявлении лидеры трёх стран указали, что они намерены начать трёхстороннее сотрудничество в области гиперзвуковых разработок, а также, возможно, заняться исследованиями в радиоэлектронной отрасли. Помимо этого AUKUS увеличит обмен информацией и углубит сотрудничество в области оборонны.