Барселона, Испания, 5 апреля, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство каталонской «Барселоны» провело успешные переговоры с 23-летним центральным защитником сборной Уругвая Рональдом Араухо. О продлении контракта будет объявлено в ближайшие дни.

«Барселона»

По информации источника, новое соглашение Араухо с «сине-гранатовыми» будет рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Рональд Араухо принял участие в 23-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами в ворота «Гранады», «Севильи», «Реала» и «Атлетико».

«Барселона» выкупила Араухо у уругвайского клуба «Бостон Ривер» 29 августа 2018 года за 4,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, согласно данным портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.