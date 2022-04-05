Тирана, , 20:35 — REGNUM Военная полиция Сил безопасности Косово и Вооруженных сил Албании провели совместные военные учения на территории Албании. Об этом сообщает 4 апреля албанское новостное агентство Telegrafi.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Стороны сосредоточились на обучении навыкам ближнего боя, обустройства контрольных пунктов и конвоирования опасных грузов.

Совместные учения были проведены в рамках двустороннего сотрудничества министерств обороны Косово и Албании с целью повышения готовности армии двух республик к совместному проведению операций.

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