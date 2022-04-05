Тирана, 5 апреля, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Военная полиция Сил безопасности Косово и Вооруженных сил Албании провели совместные военные учения на территории Албании. Об этом сообщает 4 апреля албанское новостное агентство Telegrafi.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Стороны сосредоточились на обучении навыкам ближнего боя, обустройства контрольных пунктов и конвоирования опасных грузов.

Совместные учения были проведены в рамках двустороннего сотрудничества министерств обороны Косово и Албании с целью повышения готовности армии двух республик к совместному проведению операций.