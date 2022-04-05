Ставрополь, , 20:18 — REGNUM Власти Ставропольского края сформировали резерв денежных средств, продовольствия и медикаментов для исполнения соцобязательств перед гражданами. Этих запасов достаточно, чтобы вовремя выплачивать пенсии и зарплаты, обеспечивать жителей региона лекарственными средствами, продуктами питания и товарами первой необходимости. Об этом 5 апреля сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Мешки с сахаром

«Резервов Ставропольского края достаточно для исполнения социальных обязательств и стабильности экономики. <…> Запас товаров первой необходимости, резерв медикаментов — сформирован. Финансовый запас — дополнительные 2 млрд рублей в резервном фонде края, а также более 33 млрд рублей на бюджетных счетах. Этого достаточно, чтобы полностью исполнять все социальные обязательства региона» , — написал Владимиров в своем Telegram- канале.

Как отметил губернатор, помимо этого, приняты меры для экономической стабильности Ставрополья. Так, создан запас минеральных удобрений в объеме 364 тыс. тонн, что гораздо больше потребности, чтобы аграрии провели сельхозсезон благополучно. Краевой координационный совет по обеспечению экономической стабильности в регионе следит за ситуацией по всем ключевым направлениям, подчеркнул Владимиров.