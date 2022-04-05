Ростов-на-Дону, , 20:16 — REGNUM Завтра, 6 апреля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футбольный клуб «Ростов» в матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет самарские «Крылья Советов». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

ФК «Ростов» Vk.com/fcrostov

На матч назначена бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Ассистенты главного судьи — Андрей Болотенков и Константин Шаламберидзе. Резервный арбитр — Дмитрий Стрельцов.

На данный момент «Ростов» с пятью победами и 22-мя набранными очками занимает двенадцатое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов», набрав 32 очка, располагаются четырьмя позициями выше.

В последний раз «Ростов» и «Крылья Советов» играли между собой 18 сентября 2021 года. Тот матч завершился победой самарской команды со счетом 4:2.