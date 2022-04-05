София, , 20:13 — REGNUM Министерство внутренних дел Болгарии совместно с представителями Европейской ассоциации дорожной полиции ROADPOL приступило к реализации масштабной проверки автомобилей на предмет систем безопасности транспортных средств. Об этом 5 апреля сообщает софийская газета «Факты».

Инспектор ГИБДД Gibdd.ru

Согласно официальной информации, в период с 5 по 10 апреля полицейские будут выборочно инспектировать легковые машины на наличие и качество ремней безопасности, детских сидений и защитных подушек.

В Болгарском МВД напоминают, что, по закону, в Болгарии использование ремня безопасности обязательно как для водителя, так и для всех пассажиров транспортного средства вне зависимости от того, на каком сиденье они находятся.

При этом обязательной является перевозка детей исключительно в креслах и креплениях тех компаний, которые рекомендованы министерством. За выявленные нарушения предусмотрен штраф в размере 50 левов ($28).

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