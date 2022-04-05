Тбилиси, 28 мая, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Депутаты парламента Грузии 28 мая в ходе пленарного заседания большинством голосов поддержали преодоление вето на закон об иностранных агентах, наложенного президентом Саломе Зурабишвили. Трансляцию ведёт пресс-служба законодательного органа.

Parliament of Georgia

Принятие законопроекта без изменений поддержали 84 депутата большинства. Против проголосовали 76 депутатов. Для преодоления вето президента необходимо было набрать простое большинство голосов.

Согласно законодательству, если президент не подпишет законопроект в течение пяти дней, его сможет утвердить председатель парламента Шалва Папуашвили.

«Никакой другой народ, никакая другая страна, никакая другая сила не будет определять жизнь нашего государства и нашего народа. И именно об этом говорится в законе, поэтому большое вам спасибо», — прокомментировал Папуашвили итоги голосования.

Как сообщало ИА Регнум, Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект об иноагентах, принятый парламентом в трёх чтениях. Президент заявила, что документ невозможно улучшить. Она также назвала законопроект «российским», хотя аналогичный ему более жёсткий закон действует в США с 1938 года.

Законопроект предполагает внесение неправительственных организаций, получающих более 20% доходов из-за рубежа, в специальный реестр. От них также будут требовать ежегодно отчитываться о расходах.

Запад негативно отреагировал на эту инициативу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 мая заявила, что США могут пересмотреть отношения с Грузией случае принятия закона.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 23 мая заявил, что один из еврокомиссаров в ходе телефонного разговора пригрозил главе правительства судьбой его словацкого коллеги Роберта Фицо, которого тяжело ранили в результате покушения. Европейский комиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Варгейи признался, что это он говорил с Кобахидзе о возможном покушении и его слова об инциденте вырвали из контекста.