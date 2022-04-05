5 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова бывшего вице-президента США о том, что Джозеф Байден является худшим правителем в современной истории Штатов.

Светлана Рыбина, , 20:35 — REGNUM Заявление бывшего вице-президента США Майка Пенса о том, что американский лидер Джозеф Байден стал худшим правителем в современной истории Соединённых Штатов Америки, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 5 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

"Где-то за углом громко смеётся Трамп, который был прав по поводу правления бункерного деда Бидона», — пишет Андрей И.

Многие пользователи пришли к выводу, что Байден явно звёзд с неба не хватает, и при его правлении Америка действительно потеряла очень многое, чем могла похвастаться ранее.

«Да, худший, но его выбирал американский народ, как ни крути. Видно же было, что еле ходит, еле дышит, толком не соображает. Тем не менее выбрал. Вообще-то у народа и выбора-то не было, но не будем же мы сейчас упрекать светоч демократии в недемократических выборах, верно?» — написала Елена Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что деятельность президента США не только подрывает благосостояние американских граждан, но и наносит существенный ущерб некогда процветающей Европе.

«Да ну, дошло, что ли, до них? Осталась дождаться, когда Европа глаза откроет. Пора вообще всем странам на планете наконец-то понять, что с Америкой жизни нет. Кстати, прямо сейчас есть возможность бесплатно учиться у нашего президента. Правда, учёба у нас началась прямо с практики», — отмечает Мария М.

Часть людей полагает, что несправедливо кидать все копья лишь в одного американского президента, ведь тот процесс, который развернулся сейчас, стал возможен благодаря деятельности американской элиты на протяжении многих лет.

«Ну, инфляция в США началась не 14 месяцев назад. Далеко не 14. Да и потери позиций начались ещё до Обамы. Просто с таким госдолгом трудно что-то сделать, и экономисты США корячатся, как могут. Потому США и воюют везде и всюду, ведь нет ничего прибыльней войны. Так что валить всё на деда Бидона — бессмысленно. Просто процесс ускорился», — считает Наталья У.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что Байден восходил на свой престол, уже прекрасно осознавая, что именно он будет хоронить американскую гегемонию.

«Америка неминуемо рушится. Это очевидно. Бидон же просто оказался тем, кто был готов опустить рубильник. Он старый уже, на второй срок у него амбиций нет. Самая удобная фигура, чтобы обрушить Америку и начать ловить в этой мутной воде для себя рыбку», — поделился своим мнением Аркадий М.

Нашлись и те, кто отмечают, что для России Байден оказался самым лучшим президентом Америки, ведь как раз таки при нём наша страна наконец-то начала расцветать.

«Зря вы его плохим словом. Сколько, в конце концов, Бидон «сделал для России»! Самоочищение российской элиты провозгласил именно американский президент, арестовав олигархические яхты. Без этой непосильной помощи мы бы сами не справились. Байден старался ради России, а не США. Поэтому для США он, может быть, и худший, но для России однозначно лучший», — отмечает Константин С.

Напомним, 4 апреля бывший вице-президент США Майк Пенс заявил в эфире американского телеканала Fox News о том, что президент Америки Джозеф Байден стал худшим правителем в современной истории Штатов.