Неаполь, Италия, 5 апреля, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Николо Скира, неаполитанский футбольный клуб «Наполи» согласовал условия пятилетнего контракта с 21-летним фланговым нападающим батумского «Динамо» Хвичей Кварацхелией.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

По информации источника, контракт Кварацхелии с «Наполи» будет рассчитан до 30 июня 2027 года. Грузинский нападающий будет получать в итальянском клубе 1,1 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия, выступая за казанский «Рубин», принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Кварацхелию в 16 миллионов евро.