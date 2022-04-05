Тирана, 5 апреля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 5 апреля провел встречу с бывшим коллегой из Косово Рамушем Харадинаем, главой Альянса за будущее Косово.

Facebook.com/edirama.al Рамуш Харадинай и Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Рама и Харадинай заявили о намерении оставить разногласия позади и побеседовали в Тиране. Стороны назвали встречу дружеской и исполненной духа сотрудничества. Среди прочего, обсуждался вопрос о двойном гражданстве, а также проект строительства железной дороги из Приштины в Дуррес.

Ранее Харадинай, как почти все игроки политической арены Косово, как в оппозиции, так и во власти, критиковал Раму за сотрудничество с Сербией в рамках Open Balkan. Рама же подавал иск против Харадиная, обвиняя его в клевете.